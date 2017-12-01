Сына депутата Госдумы приговорили еще к 14 годам тюрьмы за киберпреступления

Министерство юстиции США
05:50, 1 декабря 2017
Надежный источник

Суд в американском штате Джорджия приговорил к 14 годам тюрьмы россиянина Романа Селезнева — сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева.

Романа Селезнева признали виновным в участии с 2009 года в организованной группе мошенников Carder.su, которая похищала средства с кредитных карт. Ущерб от деятельности этой группы оценивается почти в 51 миллион долларов. В общей сложности осуждены уже 33 члена этой организации.

Помимо этого россиянина признали виновным в похищении более 9 миллионов долларов у американской процессинговой компании, компьютеры которой были взломаны в 2008 году. Деньги были выведены в течение 12 часов через 2100 банкоматов в 280 различных городах.

Селезнев признал вину по всем пунктам обвинения.

Новый приговор стал для Романа Селезнева уже вторым, весной 2017 года ему дали 27 лет тюрьмы за кражу данных банковских карт. В Минюсте США отметили, что новый срок не будет добавлен к предыдущему — его зачтут параллельно.
Селезнев был задержан в 2014 году на Мальдивах по запросу США. В России эту операцию назвали похищением.

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