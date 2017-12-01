Сына депутата Госдумы приговорили еще к 14 годам тюрьмы за киберпреступления

Суд в американском штате Джорджия приговорил к 14 годам тюрьмы россиянина Романа Селезнева — сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева.

Романа Селезнева признали виновным в участии с 2009 года в организованной группе мошенников Carder.su, которая похищала средства с кредитных карт. Ущерб от деятельности этой группы оценивается почти в 51 миллион долларов. В общей сложности осуждены уже 33 члена этой организации.

Помимо этого россиянина признали виновным в похищении более 9 миллионов долларов у американской процессинговой компании, компьютеры которой были взломаны в 2008 году. Деньги были выведены в течение 12 часов через 2100 банкоматов в 280 различных городах.

Селезнев признал вину по всем пунктам обвинения.