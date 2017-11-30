В Алуште избили главу следственного отдела СК
В Алуште вечером 28 ноября избили главу городского следственного отдела СК РФ. Об этом сообщает управление ведомства по Крыму.
Пострадавший находится в больнице. По данным РИА Новости, его состояние оценивается как «как минимум средней тяжести или тяжелое».
Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). В СК считают, что нападавшие хотели помешать профессиональной деятельности сотрудника.
Следственный отдел СК по Алуште возглавляет Константин Гиряков.
В группе «Черный список. Алушта» опубликованы несколько видеозаписей с камер наблюдения, на которых предположительно запечатлены нападавшие.