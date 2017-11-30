В Алуште избили главу следственного отдела СК

Следственное управление СК РФ по Крыму
15:32, 30 ноября 2017
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В Алуште вечером 28 ноября избили главу городского следственного отдела СК РФ. Об этом сообщает управление ведомства по Крыму.

Пострадавший находится в больнице. По данным РИА Новости, его состояние оценивается как «как минимум средней тяжести или тяжелое».

Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). В СК считают, что нападавшие хотели помешать профессиональной деятельности сотрудника.

Следственный отдел СК по Алуште возглавляет Константин Гиряков.

В группе «Черный список. Алушта» опубликованы несколько видеозаписей с камер наблюдения, на которых предположительно запечатлены нападавшие.

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