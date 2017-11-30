РПЦ сообщила, что глава Киевского патриархата написал письмо с просьбой о примирении. В УПЦ КП это отрицают

Московский патриархат
18:14, 30 ноября 2017
Надежный источник

Московский патриархат сообщил, что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет направил письмо патриарху Кириллу и епископату РПЦ, в котором попросил о «восстановлении евхаристического и молитвенного общения» и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях».

«Письмо завершается словами: „Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем“», — рассказали в РПЦ.

Архиерейский собор «с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола» в Украинской православной церкви, сказано в сообщении.

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий заявил, что «никогда патриарх Филарет никаких писем, заявлений или обращений подобного содержания не направлял, не направляет и направлять не будет».

«Распространяется провокационная информация, которая не соответствует действительности», — заявил он.

30 ноября на Архиерейском соборе РПЦ было принято решение о предоставлении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) большей независимости. Теперь, в частности, в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве.
УПЦ КП появилась в 1992 году — тогда часть украинских православных приходов провозгласили независимость от Московского патриархата. Митрополит Киевский и всея Украины Филарет стал предстоятелем этой церкви; Московский патриархат отлучил его от церкви и предал анафеме. УПЦ КП не признана другими церквями.
Большая часть украинских православных приходов относится к УПЦ Московского патриархата, которой предоставлена широкая автономия.
Представители украинских православных церквей неоднократно говорили о необходимости воссоединения друг с другом. В частности, на сайте УПЦ КП опубликовано обращение к УПЦ МП, в котором говорится о необходимости преодолеть раскол, но при этом РПЦ и патриарх Кирилл обвиняются в попытках помешать этому.

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