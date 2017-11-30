РПЦ сообщила, что глава Киевского патриархата написал письмо с просьбой о примирении. В УПЦ КП это отрицают

Московский патриархат сообщил, что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет направил письмо патриарху Кириллу и епископату РПЦ, в котором попросил о «восстановлении евхаристического и молитвенного общения» и об отмене «всех решений, в том числе о и отлучениях».

«Письмо завершается словами: „Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем“», — рассказали в РПЦ.

Архиерейский собор «с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола» в Украинской православной церкви, сказано в сообщении.

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий заявил, что «никогда патриарх Филарет никаких писем, заявлений или обращений подобного содержания не направлял, не направляет и направлять не будет».

«Распространяется провокационная информация, которая не соответствует действительности», — заявил он.