Россия вступила в переговоры с Египтом об использовании военных авиабаз

Россия обсуждает с Египтом соглашение об использовании авиабаз в этой стране российской военной авиацией. Провести переговоры по этому вопросу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобороны при участии МИДа.

Распоряжение Медведева, датированное 28 ноября, опубликовано на официальном портале опубликования правовой информации.

Проект соглашения «О порядке использовании воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта», опубликованный вместе с распоряжением, предусматривает, что военная авиация РФ (за некоторыми исключениями) сможет использовать египетские авиабазы, а египетские ВВС — российские аэродромы.

Запрос на использование воздушного пространства и аэродромов другой страны участники соглашения должны будут подавать за пять дней. Использование навигационных систем и аэродромной инфраструктуры будет для иностранной авиации бесплатным. За топливо, ГСМ, ремонт авиатехники, а также проживание и питание экипажа иностранным военным придется платить.

Соглашение рассчитано на пятилетний срок. Предусмотрена возможность продления на пятилетние сроки.