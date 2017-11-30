Франция нашла следы радиоактивного цезия в грибах из России

В грибах из России, импортированных во Францию, найдены следы . Об этом заявил глава Агентства ядерной безопасности Пьер-Франк Шеве, выступая во французском Сенате.

Он не уточнил, представляют ли эти грибы опасность для людей. Reuters пишет, что в последние недели из России во Францию были ввезены лисички.

По словам Шеве, проверки импортируемых продуктов были усилены после обнаружения превышения содержания в воздухе радиоактивного изотопа рутений-106 — предположительно из-за утечки на территории России.

Шеве заявил, что обнаружение следов цезия противоречит данным французского института ядерной безопасности IRSN. Как следует из публикации Reuters, речь может идти о заявлениях IRSNЕ что обнаружены были лишь следы рутения-106, без других радиоактивных изотопов. В институте называли это признаком того, что речь об утечке из ядерного реактора не идет.