Франция нашла следы радиоактивного цезия в грибах из России

Reuters
15:03, 30 ноября 2017
Надежный источник

В грибах из России, импортированных во Францию, найдены следы цезия. Об этом заявил глава Агентства ядерной безопасности Пьер-Франк Шеве, выступая во французском Сенате.

Он не уточнил, представляют ли эти грибы опасность для людей. Reuters пишет, что в последние недели из России во Францию были ввезены лисички.

По словам Шеве, проверки импортируемых продуктов были усилены после обнаружения превышения содержания в воздухе радиоактивного изотопа рутений-106 — предположительно из-за утечки на территории России.

Шеве заявил, что обнаружение следов цезия противоречит данным французского института ядерной безопасности IRSN. Как следует из публикации Reuters, речь может идти о заявлениях IRSNЕ что обнаружены были лишь следы рутения-106, без других радиоактивных изотопов. В институте называли это признаком того, что речь об утечке из ядерного реактора не идет.

В начале октября 2017 года европейские мониторинговые станции зафиксировали превышение содержания в воздухе рутения-106. Опасности для людей и окружающей среды это явление не представляло. Вероятным местом, где произошла утечка, назвали юг Урала или территорию Казахстана.
20 ноября Росгидромет заявил, что в конце сентября в воздухе Челябинской области было зафиксировано 986-кратное превышение концентраци рутения-106.
Корпорация «Росатом» заявила, что на ее предприятиях на Урале выбросов радиоактивных веществ зафиксировано не было. Производственное объединение «Маяк» в Челябинской области, где в 1957 году произошла крупная авария, заявило о непричастности к выбросу рутения-106.

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