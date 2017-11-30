Бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) России, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал о недостатках ударного вертолета Ми-28, которые были выявлены в ходе операции в Сирии.

По словам Бондарева, Ми-28 не приспособлен для боевых действий в условиях плохой видимости. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», — заявил бывший главком.