«Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит». Бывший главком ВКС — о вертолете Ми-28

ТАСС
11:34, 30 ноября 2017
Надежный источник

Бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) России, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал о недостатках ударного вертолета Ми-28, которые были выявлены в ходе операции в Сирии.

По словам Бондарева, Ми-28 не приспособлен для боевых действий в условиях плохой видимости. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», — заявил бывший главком.

Бондарев отметил, что очки ночного видения пилоты называют «смерть пилотам». «Когда безоблачно — все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами», — сказал Бондарев.

ТАСС
В апреле 2016 года в Сирии разбился российский вертолет Ми-28 с двумя пилотами на борту. Оба они погибли. Министерство обороны России сразу же после аварии заявило, что вертолет не был сбит. Причиной крушения назвали ошибку пилотов. Полет проходил ночью.
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