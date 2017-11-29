Новый аэропорт в Ростове-на-Дону станет самым дорогим в России

Ведомости
07:28, 29 ноября 2017
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Аэропорт Платов, построенный в 29 километрах от Ростова-на-Дону, будет самым дорогим в России по тарифам на обслуживание для авиакомпаний, пишут «Ведомости».

Так, следует из прейскуранта, с которым ознакомилось издание, тариф за взлет и посадку в Платове будет в 1,6 раза больше, чем в действующем в Ростове-на-Дону аэропорту, за авиационную безопасность — в 3,2 раза, за предоставление аэровокзального комплекса — в 4,7–5 раз, а за обслуживание пассажиров — в 2–3 раза.

С такими тарифами, сообщили изданию менеджеры двух авиакомпаний, Платов станет самым дорогим аэропортом в России, опередив Симферополь и Сочи, ранее лидировавших по стоимости обслуживания.

По подсчетам представителя одной из крупных авиакомпаний, по сравнению с действующим в Ростове-на-Дону аэропортом, обслуживание оборотного рейса (прилет и вылет) в Платове подорожает для среднемагистрального самолета минимум вдвое — на 100 тысяч рублей или по 350 рублей на пассажира (при расчете по 150 человек на оборотном рейсе в одну сторону).

В компании «Аэропорты регионов», занимавшейся строительством Платова, высокие тарифы обосновали тем, что новый аэропорт в Ростове-на-Дону в отличие от старого «обеспечивает высочайший уровень сервиса для пассажиров и, самое важное, безопасности полетов».

«Такой существенный рост тарифов сделает убыточными рейсы в Ростов-на-Дону и плохо скажется на развитии перевозок в «Платов», — предупреждает представитель S7. «Более высокие аэропортовые сборы будут переложены на пассажиров. Но «Азимут» рассчитывает на особые условия для своих уникальных рейсов из Ростова, которые будут давать аэропорту транзитных пассажиров», — говорит председатель совета директоров аэропорта «Внуково» и совладелец «Азимута» Виталий Ванцев.

Ведомости
Аэропорт Платов — первый построенный в России «с нуля». Строительство Платова было приурочено к ЧМ-2018 по футболу, матчи которого, в числе прочих городов, пройдут в Ростове-на-Дону.
В ноябре Росавиация разрешила ввести аэропорт Платов в эксплуатацию. Принимать и отправлять рейсы новый аэропорт начнет с 1 декабря. Планируется, что действующий международный аэропорт Ростова-на-Дону, расположенный в черте города, будет закрыт к марту 2018 года.
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