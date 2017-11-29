Новый аэропорт в Ростове-на-Дону станет самым дорогим в России

Аэропорт Платов, построенный в 29 километрах от Ростова-на-Дону, будет самым дорогим в России по тарифам на обслуживание для авиакомпаний, пишут «Ведомости».

Так, следует из прейскуранта, с которым ознакомилось издание, тариф за взлет и посадку в Платове будет в 1,6 раза больше, чем в действующем в Ростове-на-Дону аэропорту, за авиационную безопасность — в 3,2 раза, за предоставление аэровокзального комплекса — в 4,7–5 раз, а за обслуживание пассажиров — в 2–3 раза.

С такими тарифами, сообщили изданию менеджеры двух авиакомпаний, Платов станет самым дорогим аэропортом в России, опередив Симферополь и Сочи, ранее лидировавших по стоимости обслуживания.

По подсчетам представителя одной из крупных авиакомпаний, по сравнению с действующим в Ростове-на-Дону аэропортом, обслуживание оборотного рейса (прилет и вылет) в Платове подорожает для среднемагистрального самолета минимум вдвое — на 100 тысяч рублей или по 350 рублей на пассажира (при расчете по 150 человек на оборотном рейсе в одну сторону).

В компании «Аэропорты регионов», занимавшейся строительством Платова, высокие тарифы обосновали тем, что новый аэропорт в Ростове-на-Дону в отличие от старого «обеспечивает высочайший уровень сервиса для пассажиров и, самое важное, безопасности полетов».