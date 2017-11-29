В macOS нашли уязвимость: любой может стать администратором без пароля

Meduza
21:16, 28 ноября 2017
Надежный источник

В операционной системе macOS High Sierra обнаружена возможность без ввода пароля активировать так называемого суперпользователя — главного администратора, имеющего права на выполнение любых операций.

Об уязвимости сообщил в твиттере турецкий IT-специалист Леми Орхан Эргин.

Чтобы активировать «суперпользователя», нужно в диалоговом окне, требующем ввода логина и пароля (кроме окна входа в систему), ввести имя пользователя root и оставить пустым поле для пароля; затем нужно несколько раз нажать «ввод».

Защититься от использования уязвимости можно, установив свой пароль для пользователя root. Это можно сделать, включив его по этой инструкции.

Уязвимость есть как в текущей версии системы 10.13.1, так и в бета-версии следующего релиза, 10.13.2.

macOS High Sierra — последняя версия операционной системы для компьютеров Apple. Она была выпущена в сентябре 2017 года.

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