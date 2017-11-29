В храме Христа Спасителя проводят проверку из-за звонка о бомбе без эвакуации. Там проходит Архиерейский собор РПЦ

В храме Христа Спасителя, где 29 ноября открылся Архиерейский собор Русской православной церкви, проходит проверка из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом сообщают со ссылкой на источники агентства РИА Новости и ТАСС.

Проверку проводят без эвакуации. Продолжаются ли в этот момент мероприятия в рамках собора, не уточняется.