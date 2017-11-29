В храме Христа Спасителя проводят проверку из-за звонка о бомбе без эвакуации. Там проходит Архиерейский собор РПЦ
В храме Христа Спасителя, где 29 ноября открылся Архиерейский собор Русской православной церкви, проходит проверка из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом сообщают со ссылкой на источники агентства РИА Новости и ТАСС.
Проверку проводят без эвакуации. Продолжаются ли в этот момент мероприятия в рамках собора, не уточняется.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, работа пресс-центра, расположенного в помещениях храма, осуществляется в обычном порядке.
Очередной Архиерейский собор РПЦ проходит в храме Христа Спасителя с 29 ноября по 2 декабря. В нем участвуют около 400 епископов из 22 стран. Председатель собора — предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.
В России с сентября 2017 года проходят массовые эвакуации из-за анонимных звонков об угрозе взрыва. Ни в одном из случаев бомбу не нашли. Эвакуированы были сотни тысяч человек по всей стране.