Росгидромет обвинил «Аэрофлот» в создании угрозы безопасности пассажиров

«Есть риск для пассажиров. Кто будет потом отвечать, если случится какой-нибудь инцидент или авиационная катастрофа?» — сказал Варакин, добавив, что «скупой платит дважды».

Компания «Аэрофлот», отказываясь покупать прогнозы погоды у Росгидромета, создает риски для безопасности своих пассажиров. Об этом заявил РБК начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Аэрофлот» с 25 ноября отказался закупать метеорологическую информацию для полетов в более чем 40 российских аэропортов, в том числе московских, у «Авиаметтелеком Росгидромета».

Причиной отказа, как писал «Коммерсант» со ссылкой на заявление Росгидромета, стал новый порядок возмещения затрат на производство и предоставление метеоинформации для полетов самолетов, действующий с марта. По новым правилам, плата за метеоинформацию включена в аэронавигационные сборы, которые авиакомпании платят Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), а она, в свою очередь, перечисляет средства Росгидромету.

В июле вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий транспорт, поручил главам Минприроды, Минтранса и ФАС срочно урегулировать ситуацию с обеспечением гражданской авиации метеоинформацией. Предполагалось, что договор будет заключен до конца года.

Однако по состоянию на конец ноября соглашение подписано не было. По словам источников «Коммерсанта», согласование договора «затрудняет заявленный Росгидрометом объем затрат» — 5 миллиардов рублей, что «выглядит несколько завышенной суммой».

Источники РБК, в свою очередь, сообщали , что представители «Аэрофлота» на одном из совещаний в Росавиации заявляли, что их не устраивает качество услуг Росгидромета.

После расторжения договора с Росгидрометом, рассказывал один из источников «Коммерсанта», «Аэрофлот» начал запрашивать на предполетном этапе метеорологическую информацию у диспетчеров, что «как минимум усложняет соблюдение расписания полетов и затрудняет работу аэропорта».