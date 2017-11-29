Приложение YouTube для Android перестало находить Навального и «Медузу»

Пользователи приложения YouTube для Android заметили, что оно перестало выдавать видеозаписи по запросам «навальный» и «медуза». Мы проверили поведение приложения из Москвы — все действительно так.

Если написать Навальный с большой буквы, поиск работает нормально. Также ролики находятся, если написать фамилию политика неправильно — например, «павальный».

Как рассказал один из читателей «Медузы», в приложении YouTube ничего не показывается при попытке найти оппозиционных видеоблогеров Дмитрия Иванова (kamikadzedead) и Александра Сотника.

Как отмечает «Медиазона», из Москвы и Санкт-Петербурга не ищутся видеозаписи по запросам «Дождь», «Новая газета», «Открытая Россия» (в Южно-Сахалинске, где находится корреспондент «Медиазоны», проблем с этим не было).

«Медиазона» также отмечает, что при поиске через VPN все работает.

В Google «Медузе» заявили, что это «ошибка» и их команда разбирается в ситуации.