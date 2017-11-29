На востоке Москвы прорвало трубу теплосети. Авария затронула 900 домов, жители говорят об отключении отопления

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ
20:37, 29 ноября 2017
Надежный источник

На востоке Москвы вечером 29 ноября прорвало трубопровод теплосети, в результате чего, по словам местных жителей, в нескольких районах в домах пропали горячая вода и отопление.

По данным Минэнерго (.pdf), авария произошла около дома 7 по Байкальской улице и затронула около 900 жилых домов. Их теплоснабжение происходит «по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети». Телеграм-канал Mash пишет без указания источника, что «без тепла остаются 2000 домов».

Глава МЧС Владимир Пучков перевел московское управление ведомства в режим ЧС.

При разливе горячей воды получил ожог водитель автобуса № 171, который ходит по Байкальской и Иркутской улицам. При каких именно обстоятельствах это произошло, не уточняется; госпитализация водителю не понадобилась. Всего, по данным «Интерфакса», пострадали восемь человек, один находится в тяжелом состоянии.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков, в свою очередь, заявил о подключении по резервной схеме всего 18 зданий, из которых жилых домов — девять (он также назвал другой адрес места аварии — пересечение Иркутской улицы со 2-м Иртышским проездом). По его словам, «потребители от теплоснабжения и горячего водоснабжения не отключались»

Жители востока Москвы сообщают в соцсетях об отключении горячей воды и отопления. Об этом, в частности, написала в фейсбуке журналистка Znak.com Екатерина Винокурова. 

«Бирюков врет. У нас в районных группах перепись народа по кластеру три Измайлова-Гольяново. Все без горячей воды и отопления. До диспетчерской не дозвониться. Говорят, отключены от тепла садики и школы», — написала она.

Сообщения об отключении отопления и горячей воды появились в ряде районных сообществ, в том числе в группе «Подслушано в Гольяново». В этом сообществе также пишут, что авария произошла на расположенной рядом ТЭЦ-23. В Мосэнерго это отрицают.

Обновление. После часа ночи 29 ноября Петр Бирюков сообщил о локализации аварии и восстановлении теплоснабжения по основным схемам. «В течение 30-40 минут температура теплоносителя вернется к нормативным показателям», — цитирует его «Интерфакс».
В Москве поздно вечером 29 ноября, по данным «Яндекс.Погоды», температура —5 градусов по Цельсию, которая ощущается как —11.
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