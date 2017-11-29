Иранский борец сдал поединок россиянину, чтобы не встречаться с израильским спортсменом

The New York Times
10:19, 29 ноября 2017
Надежный источник

Иранский борец Алиреза Карими-Махиани признался, что на чемпионате мира в Польше в субботу, 25 ноября, сдался российскому спортсмену Алихану Жабраилову.

Иранец рассказал, что ближе к концу поединка на первенстве по вольной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет его тренер потребовал от него проиграть схватку. Ему сказали, что в случае победы он выйдет на израильского борца, а потому должен уступить, чтобы не встречаться с представителем Израиля.

Как следует из видеозаписи поединка, большую часть времени Алиреза Карими-Махиани ведет по очкам с незначительным перевесом, но затем перестает сопротивляться, и Жабраилов одерживает победу.

По итогам поединка россиянин вышел в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Потом он победил израильтянина Ури Калашникова, а затем оказался сильнее белоруса Романа Читадзе и представителя Казахстана Азамата Даулетбекова и стал обладателем золотой медали.

Сам иранец был недоволен тем, что его заставили проиграть по политическим мотивам. «Я упорно тренировался месяцами, чтобы выиграть золото, и мне легко было бы победить», — заявил он и подчеркнул, что требование сдаться свело на нет всю его работу.

Иран не признает Израиль как государство и считает, что он незаконно оккупировал палестинские территории. Иранские спортсмены неоднократно отказывались встречаться с израильскими на международных соревнованиях.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме