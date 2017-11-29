Иранский борец сдал поединок россиянину, чтобы не встречаться с израильским спортсменом

Иранский борец Алиреза Карими-Махиани признался, что на чемпионате мира в Польше в субботу, 25 ноября, сдался российскому спортсмену Алихану Жабраилову.

Иранец рассказал, что ближе к концу поединка на первенстве по вольной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет его тренер потребовал от него проиграть схватку. Ему сказали, что в случае победы он выйдет на израильского борца, а потому должен уступить, чтобы не встречаться с представителем Израиля.

Как следует из видеозаписи поединка, большую часть времени Алиреза Карими-Махиани ведет по очкам с незначительным перевесом, но затем перестает сопротивляться, и Жабраилов одерживает победу.

По итогам поединка россиянин вышел в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Потом он победил израильтянина Ури Калашникова, а затем оказался сильнее белоруса Романа Читадзе и представителя Казахстана Азамата Даулетбекова и стал обладателем золотой медали.

Сам иранец был недоволен тем, что его заставили проиграть по политическим мотивам. «Я упорно тренировался месяцами, чтобы выиграть золото, и мне легко было бы победить», — заявил он и подчеркнул, что требование сдаться свело на нет всю его работу.