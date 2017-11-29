Более тысячи жителей Крыма получили по два российских паспорта

С момента вхождения Крыма в состав России у жителей полуострова изъяли 1224 паспорта, потому что они были получены повторно — у граждан уже были паспорта, оформленные в других регионах страны. Статистику изъятия паспортов в Крыму приводит МВД России.

В ведомстве также отметили, что у крымчан изъяли 77 паспортов, которые были выданы тем, кто не проживал в Крыму на момент вхождения полуострова в состав России 18 марта 2014 года. Еще 239 паспортов изъяли, так как они были необоснованно выданы по другим основаниям.

Тем, кого лишили паспорта, в МВД обещали разъяснить законный порядок получения российского гражданства.