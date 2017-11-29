Более тысячи жителей Крыма получили по два российских паспорта
С момента вхождения Крыма в состав России у жителей полуострова изъяли 1224 паспорта, потому что они были получены повторно — у граждан уже были паспорта, оформленные в других регионах страны. Статистику изъятия паспортов в Крыму приводит МВД России.
В ведомстве также отметили, что у крымчан изъяли 77 паспортов, которые были выданы тем, кто не проживал в Крыму на момент вхождения полуострова в состав России 18 марта 2014 года. Еще 239 паспортов изъяли, так как они были необоснованно выданы по другим основаниям.
Тем, кого лишили паспорта, в МВД обещали разъяснить законный порядок получения российского гражданства.
Сообщение МВД появилось вскоре после того, как уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пожаловалась на большое количество крымчан, которых лишили гражданства России.
Сообщалось, что паспорта изымают у тех, кто фактически не жил в Крыму к марту 2014 года, но находился на полуострове в этот момент — например, жителей Донецкой и Луганской областей. Всего с момента вхождения Крыма в состав России на полуострове выдали более двух миллионов паспортов.