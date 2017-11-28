Совбез России предложил создать новую инфраструктуру интернета на базе БРИКС

Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и МИДу проработать создание на базе собственной инфраструктуры интернета для пользователей стран, входящих в блок. Инициатива, по информации РБК, обсуждалась на заседании Совбеза 26 октября, а затем ее к 1 августа 2018 года поручил проработать президент Владимир Путин.

Страны БРИКС, как говорится в предложении, должны создать собственную систему «дублирующих корневых серверов доменных имен ( )».

«Серьезной угрозой безопасности России являются возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению», — говорится в материалах заседания Совбеза.