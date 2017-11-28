Совбез России предложил создать новую инфраструктуру интернета на базе БРИКС

РБК
06:37, 28 ноября 2017
Надежный источник

Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и МИДу проработать создание на базе БРИКС собственной инфраструктуры интернета для пользователей стран, входящих в блок. Инициатива, по информации РБК, обсуждалась на заседании Совбеза 26 октября, а затем ее к 1 августа 2018 года поручил проработать президент Владимир Путин.

Страны БРИКС, как говорится в предложении, должны создать собственную систему «дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS)».

«Серьезной угрозой безопасности России являются возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению», — говорится в материалах заседания Совбеза.

В 2014 году в России уже проводили учения по устойчивости российского сегмента интернета в случае отключения от глобальных систем. Тогда дублирующие серверы DNS успешно обеспечили работу Рунета.
С 2016 года контроль над Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) перешел от правительства США к некоммерческой организации. До этого Россия неоднократно призывала БРИКС поддержать инициативу о передаче корпорации под независимое управление.

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