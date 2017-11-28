Сотрудников «России 1» и «Звезды» не пустили в Молдавию

Пограничная полиция Молдавии не разрешила въезд в страну продюсеру ВГТРК Марине Сафроновой и обозревателю телеканала «Звезда» Алексею Самолетову, которые прибыли в аэропорт Кишинева.

В пресс-службе ведомства заявили, что Сафронова и Самолетов «не указали цель визита в республику». «Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения», — заявили в пресс-службе ведомства. Что имеется в виду под «настоящими намерениями», из сообщения неясно.

«Следующим рейсом они вернутся в Россию», — заявили в ведомстве.

Сафронова и Самолетов, по собственным словам, собирались принять участие в показе своего телефильма «Битва за „Салют“», посвященного ЧП на орбитальной станции «Салют-7» в 1985 году. «Он уже два раза был перевыпущен, это фильм 2011 года, „космический детектив“, который стал основой для фильма про „Салют-7“, прошедший здесь в прокате», — рассказала Сафронова.

«Уже сейчас можно сказать, что это не первый случай, когда представители российских СМИ сталкиваются с неприемлемым отношением со стороны молдавских властей», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.