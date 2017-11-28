Путин посетит Архиерейский собор РПЦ. Первым из президентов России

Президент России Владимир Путин посетит Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), который начнется 29 ноября. Глава государства впервые примет участие в мероприятии, заметил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Путин встретится с епископатом РПЦ в храме Христа Спасителя. Раньше, как рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, Путин только обращался с приветствием к участникам Архиерейского собора и встречался с архиереями в Кремле.

«Такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет Церковь в современном обществе», — заявил Легойда.