Названа предварительная причина аварии спутника, запущенного с космодрома Восточный

Интерфакс
10:17, 28 ноября 2017
Требует подтверждения

Спутник «Метеор-М», запущенный 28 ноября с космодрома Восточный, не был выведен на расчетную орбиту из-за ошибки в полетном задании ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в космической отрасли.

По словам источника, из-за допущенной ошибки спутник с разгонным блоком направился по неправильной траектории, вошел в атмосферу и затем упал в Атлантический океан.

Официального заключения о причине аварии нет.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» стартовала с Восточного 28 ноября в 8:41 по московскому времени. Спутник был выведен на промежуточную орбиту, но целевой орбиты он не достиг. Связь с ним установить не удалось.
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин успел поздравить сотрудников космодрома с успешным пуском ракеты.
Запуск спутника «Метеор-М» — второй старт в истории космодрома Восточный. Первый состоялся 28 апреля 2016 года, тогда были успешно выведены на орбиту три космических аппарата.
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