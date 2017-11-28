Названа предварительная причина аварии спутника, запущенного с космодрома Восточный

Спутник «Метеор-М», запущенный 28 ноября с космодрома Восточный, не был выведен на расчетную орбиту из-за ошибки в полетном задании ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в космической отрасли.

По словам источника, из-за допущенной ошибки спутник с разгонным блоком направился по неправильной траектории, вошел в атмосферу и затем упал в Атлантический океан.

Официального заключения о причине аварии нет.