Бывший топ-менеджер МТС возглавит «Вымпелком»

Пост генерального директора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в январе займет бывший вице-президент по стратегии и маркетингу МТС Василь Лацанич.

Решение о назначении Лацанича, пишут «Ведомости», одобрил совет директоров «Вымпелкома». Контракт с Лацаничем, говорится в распространенном телекоммуникационной компанией сообщении, заключен до конца 2020 года.

Шелль Йонсен — действующий гендиректор «Вымпелкома» — совмещает эту должность с постом главы основных рынков Veon (эта компания владеет 100% акций «Вымпелкома»). После ухода в отставку с поста гендиректора, пишут «Ведомости», Йонсен сохранит пост в Veon, и Лацанич будет подчиняться ему.