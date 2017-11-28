Бывший топ-менеджер МТС возглавит «Вымпелком»

Ведомости
07:25, 28 ноября 2017
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Пост генерального директора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в январе займет бывший вице-президент по стратегии и маркетингу МТС Василь Лацанич.

Решение о назначении Лацанича, пишут «Ведомости», одобрил совет директоров «Вымпелкома». Контракт с Лацаничем, говорится в распространенном телекоммуникационной компанией сообщении, заключен до конца 2020 года.

Шелль Йонсен — действующий гендиректор «Вымпелкома» — совмещает эту должность с постом главы основных рынков Veon (эта компания владеет 100% акций «Вымпелкома»). После ухода в отставку с поста гендиректора, пишут «Ведомости», Йонсен сохранит пост в Veon, и Лацанич будет подчиняться ему.

Йонсен был назначен гендиректором «Вымпелкома» осенью 2016 г. после вынужденного ухода из компании Михаила Слободина — против него возбудили уголовное дело в связи с его прошлой работой в «КЭС-холдинге», и он был вынужден остаться за границей. 

Ведомости
МТС и «Вымпелком» входят в число крупнейших операторов сотовой связи на российском рынке.
Шелль Йонсен занял пост гендиректора «Вымпелкома» в сентябре 2016 года после того, как в отставку подал предыдущий глава компании Михаил Слободин. В отношении Слободина было возбуждено уголовное дело, связанное с его предыдущей работой в компании «Т Плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга). Руководство «Т Плюс» обвиняют в даче взяток на сумму около 1 миллиарда рублей руководству Коми.
По делу «Т Плюс» были отправлены под домашний арест совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик и глава компании Борис Вайнзихер. До рассмотрения в суде дело пока не дошло.
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