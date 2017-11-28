Бывший топ-менеджер МТС возглавит «Вымпелком»
Пост генерального директора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в январе займет бывший вице-президент по стратегии и маркетингу МТС Василь Лацанич.
Решение о назначении Лацанича, пишут «Ведомости», одобрил совет директоров «Вымпелкома». Контракт с Лацаничем, говорится в распространенном телекоммуникационной компанией сообщении, заключен до конца 2020 года.
Шелль Йонсен — действующий гендиректор «Вымпелкома» — совмещает эту должность с постом главы основных рынков Veon (эта компания владеет 100% акций «Вымпелкома»). После ухода в отставку с поста гендиректора, пишут «Ведомости», Йонсен сохранит пост в Veon, и Лацанич будет подчиняться ему.
Йонсен был назначен гендиректором «Вымпелкома» осенью 2016 г. после вынужденного ухода из компании Михаила Слободина — против него возбудили уголовное дело в связи с его прошлой работой в «КЭС-холдинге», и он был вынужден остаться за границей.