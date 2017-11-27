В Петербурге врача УЗИ арестовали за призывы к терроризму. Он мстил в соцсетях клиникам, где раньше работал

В Санкт-Петербурге задержали и поместили под стражу врача УЗИ Сергея Афанасьева-Кадомцева по подозрению в призывах к терроризму и разжигании розни в отношении православных, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 36-летний врач неоднократно в социальных сетях распространял оскорбительную информацию о частных клиниках, в которых работал, и бывших коллегах. В июле 2017-го он от имени подставных пользователей «ВКонтакте» разместил на странице одной из частных клиник угрозы «утопить Москву и Петербург в крови» и осуществить взрывы на станциях петербургского метро, а также призывы к убийству священников.

Сообщество клиники было заблокировано администрацией «ВКонтакте». В августе было заведено уголовное дело, а 23 октября Афанасьева-Кадомцева задержали. Он признал вину и просил поместить его под домашний арест.