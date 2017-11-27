В Норвегии за четыре дня поезда сбили 106 северных оленей

В Норвегии за четыре дня грузовые поезда сбили 106 северных оленей. Как сообщает NRK, 65 животных погибли 25 ноября, еще 41 олень был сбит 22–24 ноября.

John Erling Utsi / AP / Scanpix / LETA

Режиссер Йон Эрлинг Утси, который видел сбитых оленей, рассказал, что некоторые животные остались живы и лежали в крови вдоль железной дороги. Он назвал зрелище «кровавой баней», растянувшейся на несколько километров. Раненых животных застрелили.

Владелец 65 сбитых оленей Оле Хенрик Капфьель рассказал, что предупреждал транспортную компанию о миграции животных, но машинисту поезда не передали, чтобы тот ехал помедленнее.