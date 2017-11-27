Российских туристов перевезут с Бали на соседние острова из-за извержения вулкана

Всего, по данным ведомства, на Бали по турпутевкам находятся около 300 россиян. Информации о пострадавших туристах из России не поступало.

Из-за извержения вулкана Агунг в понедельник, 27 ноября, на Бали был на сутки закрыт международный аэропорт Денпасар. Как сообщили AP представители администрации аэропорта, отменены в общей сложности 445 рейсов. Отмена рейсов затронула около 59 тысяч человек.

Власти Индонезии утром 27 ноября расширили зону эвакуации вокруг вулкана Агунг с 7,5 километра до 10 километров. В зоне эвакуации проживают около 100 тысяч человек, однако пока свои дома покинули лишь 40 тысяч жителей, остальные по тем или иным причинам решили остаться, сообщили представители местных властей.