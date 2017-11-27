Судьи на ЧМ-2018 впервые получат право прерывать матч из-за расизма

Во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, арбитры впервые получат право останавливать матчи или отменять их в случае расизма или иных проявлений нетерпимости. Об этом объявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

FIFA President looks forward to the 2018 FIFA World Cup Russia™ FIFATV

«Борьба с дискриминацией — один из наших главных приоритетов», — заявил Инфантино, добавив, что проявления дискриминации «абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении».

Также, по словам главы ФИФА, на чемпионате мира будет уделено особое внимание борьбе с допингом. Футболисты всех сборных будут проходить тестирование с участием аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораторий, сообщил он.