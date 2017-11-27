Российский МИД назвал причину высылки польского историка

Польский историк Генрик Глембоцкий был выслан из России в ответ на высылку «по абсурдным обвинениям» российского историка из Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова не назвала имени высланного российского историка. Очевидно, она имела в виду профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова. Он жил в Польше с 2013 года, преподавал в местных университетах, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований. 11 октября 2017 года польские власти выслали его из страны по обвинению в деятельности «с элементами гибридной войны», направленной «в пользу враждебного государства», писал ТАСС.

«Меры, принятые в отношении Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», — заявила Захарова.

Представитель МИДа добавила, что Глембоцкого официально уведомили о нежелательности его пребывания в России 24 ноября (ранее Институт национальной памяти Польши сообщил другую дату — 21 ноября). По словам Захаровой, он покинул российскую территорию 25 ноября.