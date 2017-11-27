Пробки в центре Москвы достигли максимума за пять лет

Обновление: Исследование «Яндекс.Пробок» о загруженности дорог в центре Москвы отражает повышение привлекательности этой части города и не учитывает реконструкцию улиц по программе «Моя улица», которая «велась в течение пяти месяцев именно в центральной части города». Об этом заявил РБК глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев. В исследовании о загруженности дорог «Яндекс.Пробки» использовали данные за сентябрь—октябрь с 2013 по 2017 года.

Загруженность улиц в центре Москвы в 2017 году достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Яндекс.Пробки».

В 2017 году, по данным сервиса, скорость движения внутри Садового кольца снизилась на 16% утром и на 8% вечером, а за три года (с 2014) — на 24% и 7% соответственно. До этого загруженность в центре снижалась — в том числе из-за постепенного расширения зоны платной парковки.

Ситуация с загруженностью дорог между Садовым и Третьим транспортным кольцами, указывают авторы исследования, по сравнению с 2013 годом значительно улучшилась в утренние и вечерние часы пик. При этом после утреннего часа пик, с 10:00 до 13:00, скорость движения между Садовым и ТТК снизилась в среднем на 4%.

За пределами ТТК и в городе в целом, по данным «Яндекс.Пробок», ситуация с загруженностью дорог осенью 2017 года по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно и остается гораздо лучше, чем в 2013 году.