Пробки в центре Москвы достигли максимума за пять лет

Яндекс
10:09, 27 ноября 2017
Надежный источник
Обновление: Исследование «Яндекс.Пробок» о загруженности дорог в центре Москвы отражает повышение привлекательности этой части города и не учитывает реконструкцию улиц по программе «Моя улица», которая «велась в течение пяти месяцев именно в центральной части города». Об этом заявил РБК глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев. В исследовании о загруженности дорог «Яндекс.Пробки» использовали данные за сентябрь—октябрь с 2013 по 2017 года.

Загруженность улиц в центре Москвы в 2017 году достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Яндекс.Пробки».

В 2017 году, по данным сервиса, скорость движения внутри Садового кольца снизилась на 16% утром и на 8% вечером, а за три года (с 2014) — на 24% и 7% соответственно. До этого загруженность в центре снижалась — в том числе из-за постепенного расширения зоны платной парковки.

Ситуация с загруженностью дорог между Садовым и Третьим транспортным кольцами, указывают авторы исследования, по сравнению с 2013 годом значительно улучшилась в утренние и вечерние часы пик. При этом после утреннего часа пик, с 10:00 до 13:00, скорость движения между Садовым и ТТК снизилась в среднем на 4%.

За пределами ТТК и в городе в целом, по данным «Яндекс.Пробок», ситуация с загруженностью дорог осенью 2017 года по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно и остается гораздо лучше, чем в 2013 году.

Основные выводы сделали по данным за сентябрь и октябрь разных лет, с 2013 до 2017. Первые осенние месяцы хорошо показывают состояние дорожной системы — с одной стороны, уже закончился период отпусков, с другой — еще не начались морозы и снегопады.

Яндекс
В 2013 году в центре Москвы была введена платная парковка — в июле в пределах Бульварного кольца, в декабре — в пределах Садового. В конце 2014 года зона платной парковки была расширена на 400 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцами. 
С 2015 года в Москве в рамках программы «Моя улица» проводится масштабная реконструкция улиц. Так, в 2015 году реконструировали улицы в районе Патриарших прудов, в 2016 году — Новый Арбат, Тверскую улицу, четную сторону Бульварного кольца и еще ряд улиц в центре. В 2017 году ремонтные работы проводились на нечетной стороне Бульварного кольца и Садовом кольце.
Из-за реконструкции, проводимой в летние месяцы, движение в центре было значительно затруднено. Как отмечается в исследовании «Яндекс.Пробок», начиная с 2016 года количество пробок внутри Садового кольца в летние месяцы росло, а не падало, как в предыдущие годы. Июнь 2017 года, по данным сервиса, стал самым тяжелым по загруженности улиц месяцем за последние пять лет — пробок было больше, чем обычно в декабре.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме