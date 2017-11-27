Правозащитники обвинили Россию в бомбардировке мирных жителей в Сирии. Минобороны это опровергает

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне, утверждает, что в результате бомбардировок российской авиационной группировки в Сирии погибли не менее 34 мирных жителей, в том числе 15 детей.

По данным «Би-би-си», речь идет о 53 погибших. Бомбардировка произошла в воскресенье, 26 ноября, в районе населенного пункта Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор.

В Минобороны России заявили, что не осуществляли ударов по деревне Аль-Шафах. «Интерфаксу» в министерстве заявили, что российские вооруженные силы осуществляют удары только по объектам террористов. Утверждения правозащитной организации ведомство называет фальшивкой.

Днем 26 ноября Минобороны публиковало видео бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор, но не указало, когда именно произошла бомбардировка и по каким объектам нанесли удары.