На африканских мигрантов в Средиземном море напали акулы

The Times
13:30, 27 ноября 2017
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31 человек погиб и еще 40 пропали без вести в Средиземном море, когда группа мигрантов пыталась перебраться из Африки в Италию. Как сообщает The Times со ссылкой на военно-морские силы Ливии, во время плавания на людей напали акулы.

Инцидент произошел 25 ноября недалеко от побережья Ливии. Около 200 мигрантов — большинство из них из Сомали, Ганы, Нигерии и Эфиопии — пересекали Средиземное море на двух надувных лодках. В какой-то момент одна из лодок стала тонуть. На оказавшихся в воде людей напали акулы.

На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны Ливии. Они обнаружили в воде «десятки» трупов и четыре-пять синих акул, плавающих среди них. На телах некоторых погибших были видны следы укусов.

Эксперты ставят версию о нападении акул под сомнение: они утверждают, что синие акулы крайне редко нападают на людей.

عدد من الجثث التهمتها الحيتان أثناء الانقاذ.

Опубликовано ‎مكتب الإعلام والثقافة البحرية - القوات البحرية الليبية‎ 25 ноября 2017 г.

Сотрудники ливийской береговой охраны более пяти часов искали пропавших без вести, но обнаружили только одного человека. Всего они спасли из воды 60 человек, а позже подобрали еще 140 — это были пассажиры второй лодки, направлявшейся в Италию. Все выжившие были доставлены на военно-морскую базу в Триполи.

По данным Международной организации по миграции, в январе—июле 2017 года по Средиземному морю в Европу перебрались 103 тысячи мигрантов из разных стран. Еще около 2,3 тысячи погибли по дороге.
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