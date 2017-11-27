На африканских мигрантов в Средиземном море напали акулы

31 человек погиб и еще 40 пропали без вести в Средиземном море, когда группа мигрантов пыталась перебраться из Африки в Италию. Как сообщает The Times со ссылкой на военно-морские силы Ливии, во время плавания на людей напали акулы.

Инцидент произошел 25 ноября недалеко от побережья Ливии. Около 200 мигрантов — большинство из них из Сомали, Ганы, Нигерии и Эфиопии — пересекали Средиземное море на двух надувных лодках. В какой-то момент одна из лодок стала тонуть. На оказавшихся в воде людей напали акулы.

На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны Ливии. Они обнаружили в воде «десятки» трупов и четыре-пять синих акул, плавающих среди них. На телах некоторых погибших были видны следы укусов.

Эксперты ставят версию о нападении акул под сомнение: они утверждают, что синие акулы крайне редко нападают на людей.

Сотрудники ливийской береговой охраны более пяти часов искали пропавших без вести, но обнаружили только одного человека. Всего они спасли из воды 60 человек, а позже подобрали еще 140 — это были пассажиры второй лодки, направлявшейся в Италию. Все выжившие были доставлены на военно-морскую базу в Триполи.