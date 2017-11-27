На африканских мигрантов в Средиземном море напали акулы
31 человек погиб и еще 40 пропали без вести в Средиземном море, когда группа мигрантов пыталась перебраться из Африки в Италию. Как сообщает The Times со ссылкой на военно-морские силы Ливии, во время плавания на людей напали акулы.
Инцидент произошел 25 ноября недалеко от побережья Ливии. Около 200 мигрантов — большинство из них из Сомали, Ганы, Нигерии и Эфиопии — пересекали Средиземное море на двух надувных лодках. В какой-то момент одна из лодок стала тонуть. На оказавшихся в воде людей напали акулы.
На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны Ливии. Они обнаружили в воде «десятки» трупов и четыре-пять синих акул, плавающих среди них. На телах некоторых погибших были видны следы укусов.
Эксперты ставят версию о нападении акул под сомнение: они утверждают, что синие акулы крайне редко нападают на людей.
عدد من الجثث التهمتها الحيتان أثناء الانقاذ.Опубликовано مكتب الإعلام والثقافة البحرية - القوات البحرية الليبية 25 ноября 2017 г.
Сотрудники ливийской береговой охраны более пяти часов искали пропавших без вести, но обнаружили только одного человека. Всего они спасли из воды 60 человек, а позже подобрали еще 140 — это были пассажиры второй лодки, направлявшейся в Италию. Все выжившие были доставлены на военно-морскую базу в Триполи.