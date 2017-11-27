Дагестанские моряки объявили голодовку. Они протестуют против полугодового ареста их теплоходов

Члены экипажей трех теплоходов дагестанской компании «Инвест» объявили бессрочную голодовку в знак протеста против ареста их судов, сообщает ТАСС.

Теплоходы «Мысхако», «Торик» и «Каспий» были арестованы с 21 апреля, пишет издание «Черновик». С тех пор суда стоят в порту Астрахани. Из-за их ареста без работы остаются около 300 моряков, рассказал ТАСС анонимный источник в компании «Инвест». По его словам, в голодовке участвуют около 15 человек.

Теплоходы «Инвеста» арестовала Северо-Кавказская оперативная таможня — после возбуждения административных дел о неправомерной передаче этих судов другой компании. «Инвест» утверждает, что не заключала такую сделку. Дело передано в суд города Минеральные Воды в Ставропольском крае.

Дагестанские моряки, арестованных таможней судов, объявили голодовку gazetachernovik

Северо-Кавказская оперативная таможня пока не прокомментировала произошедшее.

13 ноября старший помощник капитана теплохода «Мысхако» Магомед Омаров провел одиночный пикет на центральной площади Махачкалы, протестуя против ареста своего и двух других теплоходов. «Нас [моряков арестованных теплоходов] не берут на работу ни в Астраханский порт, ни на иранские, ни азербайджанские суда. Имея дипломы о высшем образовании, нам приходится работать подсобниками, получать копейки», — цитировал Омарова «Черновик».