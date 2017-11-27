Бывшему заключенному дали новый срок за пост про «антинародный режим» и «карательно-репрессивный аппарат»

Суд в Санкт-Петербурге признал уроженца Кисловодска Владимира Тимошенко виновным в возбуждении ненависти к чиновникам и силовикам и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. Поводом для судебного разбирательства стал пост во «ВКонтакте», опубликованный со страницы Тимошенко в 2015 году, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В августе 2015 году Владимир Тимошенко отбывал наказание в исправительной колонии № 9 в Новгородской области. Суд установил, что оттуда он позвонил своей знакомой и надиктовал ей текст, который попросил опубликовать в сообществе «Славянская Сила — Nord West Peterburg». В этом посте употреблялись словосочетания «антинародный режим» и «карательно-репрессивный аппарат», пишет «Фонтанка.ру».

Тимошенко вышел из колонии в Новгородской области в декабре 2016 года. Через две недели после этого его задержали по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды к чиновникам и силовикам.

Владимир Тимошенко не признал вину. Его адвокат собирается обжаловать приговор, сообщает «Фонтанка».