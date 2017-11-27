Австрия приостановила экстрадицию обвиняемого в убийствах Аслана Гагиева. Он пожаловался на аэрофобию и российские СИЗО

В Австрии приостановлена процедура экстрадиции Аслана Гагиева, задержанного по просьбе России, так как он обвиняется в 60 убийствах. Как пишет со ссылкой на неназванные источники «Коммерсант», вылет Гагиева был отменен в последний момент, так как адвокаты представили справку об аэрофобии у обвиняемого.

Помимо этого защита Гагиева подала в Высший земельный суд Вены жалобу на экстрадицию, указав, что в России обвиняемого не смогут содержать в СИЗО в таких же условиях, как в Европе, и не обеспечат безопасность в случае осуждения. Если в жалобе будет отказано, адвокаты намерены приостановить экстрадицию через ЕСПЧ.

Источник «Коммерсанта» в Следственном комитете заявил, что, вопреки препятствиям, Гагиев все равно будет экстрадирован в Россию в конце 2017 года или начале 2018-го.