Гражданин США умер на борту самолета, который летел из Нью-Йорка в Москву. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, ему было 30 лет.

Собеседник агентства рассказал, что пассажир «почувствовал себя плохо, его состояние за несколько минут ухудшилось, и он скончался». Какова причина смерти, неизвестно.

«Интерфакс» не называет авиакомпанию, которой летел умерший американец. В сообщении, вышедшем в 17:24, уточняется, что самолет должен приземлиться «в ближайшие минуты». На 17:50 была запланирована посадка самолета «Аэрофлота» в Шереметьево. В итоге он сел в 18:12.