Южная Корея начала транслировать через границу новости про солдата-перебежчика из КНДР

Южная Корея каждый день сообщает северокорейским пограничникам новости про сбежавшего из КНДР солдата. Трансляция идет через громкоговорители, установленные вдоль границы с южнокорейской стороны, сообщает агентство «Ренхап».

В трансляции детально пересказывают историю побега солдата из КНДР, в том числе то, как он пытался пересечь границу в Общей зоне безопасности, как в него стреляли и какую медицинскую помощь ему оказали в Южной Корее. Например, одна из трансляций была посвящена паразитам, которых обнаружили в него в кишечнике.

Трансляции достаточно громкие, чтобы их было слышно на расстоянии в 20 километров от границы, уверяют южнокорейские военные. По их словам, вещание ведется в целях психологического воздействия на северокорейских пограничников и жителей приграничных районов.

Северная Корея протестует против трансляций, отмечая, что они могут спровоцировать другие случаи дезертирства из северокорейской армии.