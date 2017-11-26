Южная Корея начала транслировать через границу новости про солдата-перебежчика из КНДР

Yonhap
14:18, 26 ноября 2017
Надежный источник

Южная Корея каждый день сообщает северокорейским пограничникам новости про сбежавшего из КНДР солдата. Трансляция идет через громкоговорители, установленные вдоль границы с южнокорейской стороны, сообщает агентство «Ренхап».

В трансляции детально пересказывают историю побега солдата из КНДР, в том числе то, как он пытался пересечь границу в Общей зоне безопасности, как в него стреляли и какую медицинскую помощь ему оказали в Южной Корее. Например, одна из трансляций была посвящена паразитам, которых обнаружили в него в кишечнике.

Трансляции достаточно громкие, чтобы их было слышно на расстоянии в 20 километров от границы, уверяют южнокорейские военные. По их словам, вещание ведется в целях психологического воздействия на северокорейских пограничников и жителей приграничных районов.

Северная Корея протестует против трансляций, отмечая, что они могут спровоцировать другие случаи дезертирства из северокорейской армии.

13 ноября 24-летний военнослужащий из КНДР через границу сбежал в Южную Корею. При побеге он получил шесть огнестрельных ранений, но ему удалось выжить. Во время хирургической операции у него в кишечнике нашли крупных паразитов: длина одного из червей составляла 27 сантиметров. Хирург признался, что до этого видел такое только в учебниках.
С конца 1950-х годов из Северной Кореи в Южную сбежали около 30 тысяч человек. Большинство из них направляются в Китай. Только некоторые пытаются бежать через заминированную демилитаризованную зону, где стоят заборы с колючей проволокой. Через Общую зону безопасности со времен окончания Холодной войны было совершено до этого только два побега: в 1998-м и 2007 годах.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме