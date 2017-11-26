Собянин насчитал в деревнях «условно лишних 15 миллионов человек»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российских деревнях и селах живут «условно лишних 15 миллионов человек», которые не нужны для сельскохозяйственного производства с учетом применения новых технологий.

«Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то. Но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный качественный труд», — сказал Собянин, выступая на Общероссийском гражданском форуме. Организатором форума стал Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Как сообщает РБК, решать проблему занятости Собянин предложил путем развития агломераций. «Развитие агломераций приводит к развитию конкуренции и укреплению обороноспособности страны, а Россия всегда находилась под ударом, и сегодня под ударом, пусть и не в военном смысле», — заявил мэр Москвы.