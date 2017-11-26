Бизнес-омбудсмен Борис Титов собрался баллотироваться в президенты России

Ведомости
09:05, 26 ноября 2017
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титова будет баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. Его кандидатуру выдвинет «Партия роста». Как сообщает газета «Ведомости», такое решение было принято на заседании федерального политсовета партии в Абрау-Дюрсо.

По словам Титова, он сообщил о своих планах в администрацию президента России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, была ли кандидатура Титова согласована с Кремлем.

Еще несколько дней назад сам Титов говорил «Ведомостям», что партия рассматривает несколько вариантов: от поддержки действующего президента Владимира Путина до выдвижения одного из участников праймериз.

Ведомости
Борис Титов занимает должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей с 2012 года. Он является председателем «Партии роста».
В президентских выборах 2018 года собираются участвовать Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Ксения Собчак и Алексей Навальный.
ЦИК предупреждал, что Навальный не сможет баллотироваться из-за судимости, однако оппозиционер утверждает, ссылаясь на Конституцию, что у него есть право на участие в выборах. Навальный ведет масштабную избирательную кампанию. С сентября 2017 года он регулярно проводит митинги в регионах.
Владимир Путин официально не объявлял о намерении баллотироваться на очередной (уже четвертый) президентский срок.
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