Бизнес-омбудсмен Борис Титов собрался баллотироваться в президенты России

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титова будет баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. Его кандидатуру выдвинет «Партия роста». Как сообщает газета «Ведомости», такое решение было принято на заседании федерального политсовета партии в Абрау-Дюрсо.

По словам Титова, он сообщил о своих планах в администрацию президента России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, была ли кандидатура Титова согласована с Кремлем.