В результате теракта в мечети в Египте погибли 305 человек

Прокуратура Египта сообщила, что в результате теракта в мечети на Синайском полуострове 24 ноября погибли 305 человек, среди которых 27 были детьми, и 128 получили ранения.

Ранее сообщалось о гибели 235 человек. Число пострадавших оценивалось в 109 человек.