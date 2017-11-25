У родственников свидетеля по делу Олега Кашина провели обыск. Журналист назвал это «демонстрацией угрозы»

Олег Кашин
08:51, 25 ноября 2017
Надежный источник

У родителей жены Александра Мешкова, свидетеля по делу о нападении на Олега Кашина, 23 ноября был проведен обыск. Об этом сообщил сам журналист.

По словам Кашина, формальным основанием для обыска стал розыск Мешкова — он проходит обвиняемым по делу о похищении Александра Горбунова, которого называют организатором покушения на Кашина. Журналист рассказал, что «сам обыск Следственный комитет не интересовал: проводили его вяло, лениво копаясь в вещах пожилых людей».

«Мешков не живет в России, а сам [бывший губернатор Псковской области Андрей] Турчак в интервью „Ъ“ сказал, что установлено, что Мешков в США. Зачем тогда потребовалось провести обыск в месте, где он никогда не жил и о чем СК было прекрасно известно? Это можно объяснить только демонстрацией угрозы», — написал Кашин.

Он отметил, что следователи расспрашивали о местонахождении жены и детей Александра Мешкова и интересовались, «на какие деньги она живет, с кем сейчас дети и где они учатся».

«Это похоже на своеобразный сигнал Мешкову и очень похоже, что это сигнал — молчать про Турчака и дело Олега Кашина. СК напрягает неопубликованные материалы [о] причастности Горбунова и Турчака, а с недавним назначением последнего — тем более», — предположил журналист.

«Сфотографировали и сняли на видео комнаты и обстановку. Копию протокола обыска, несмотря на требования тестя не вручили, хотя должны были вручить обязательно, сказав, что нет бумаги… и копию нужно запрашивать отдельным ходатайством», — написал Кашин.

Олег Кашин
Олег Кашин был сильно избит в 2010 году. Незадолго до нападения у него случился конфликт с губернатором Псковской области Андреем Турчаком: он назвал губернатора в «Живом журнале» «сраным» и отказался извиняться.
В 2015 году Кашин сообщил, что дело о нападении на него раскрыто — предполагаемые участники нападения на него Данила Веселов и Михаил Кавтаскин были задержаны. Веселов на допросе назвал организатором преступления Александра Горбунова, бывшего управляющего предприятия семьи Турчаков. По данным «Медиазоны», на очной ставке он рассказал, что обсуждал Кашина на встрече с Горбуновым и самим Турчаком.
Александр Мешков был подчиненным Горбунова. Осенью 2015 года он рассказал, что Горбунов просил его узнать место жительства Кашина. После нападения Мешков, по собственным словам, стал опасаться, что в преступлении обвинят его самого, и организовал похищение Горбунова с целью добиться от него признания (неудачно).
Горбунов по делу о нападении на Кашина проходит свидетелем. Андрей Турчак, отрицающий какую-либо причастность к преступлению, не имеет в деле статуса. Осенью 2017 года ушел в отставку с должности губернатора и стал вице-спикером Совета Федерации и занял высокий пост в «Единой России».
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