У родственников свидетеля по делу Олега Кашина провели обыск. Журналист назвал это «демонстрацией угрозы»

У родителей жены Александра Мешкова, свидетеля по делу о нападении на Олега Кашина, 23 ноября был проведен обыск. Об этом сообщил сам журналист.

По словам Кашина, формальным основанием для обыска стал розыск Мешкова — он проходит обвиняемым по делу о похищении Александра Горбунова, которого называют организатором покушения на Кашина. Журналист рассказал, что «сам обыск Следственный комитет не интересовал: проводили его вяло, лениво копаясь в вещах пожилых людей».

«Мешков не живет в России, а сам [бывший губернатор Псковской области Андрей] Турчак в интервью „Ъ“ сказал, что установлено, что Мешков в США. Зачем тогда потребовалось провести обыск в месте, где он никогда не жил и о чем СК было прекрасно известно? Это можно объяснить только демонстрацией угрозы», — написал Кашин.

Он отметил, что следователи расспрашивали о местонахождении жены и детей Александра Мешкова и интересовались, «на какие деньги она живет, с кем сейчас дети и где они учатся».

«Это похоже на своеобразный сигнал Мешкову и очень похоже, что это сигнал — молчать про Турчака и дело Олега Кашина. СК напрягает неопубликованные материалы [о] причастности Горбунова и Турчака, а с недавним назначением последнего — тем более», — предположил журналист.