Крым выставил на продажу завод шампанских вин «Новый свет»

Министерство имущества и земельных отношений Крыма выставило на продажу завод шампанских вин «Новый свет». Стартовая цена актива, вместе с землей и всеми зданиями, составляет полтора миллиарда рублей. Заявки принимаются до 13 декабря, итоги приватизации власти Крыма надеются подвести до 20 декабря.

Как отмечает РБК, это первый крупный объект, выставленный Крымом на продажу — до этого сделки с госимуществом не превышали 6,3 миллиона рублей.