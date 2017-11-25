Крым выставил на продажу завод шампанских вин «Новый свет»
Министерство имущества и земельных отношений Крыма выставило на продажу завод шампанских вин «Новый свет». Стартовая цена актива, вместе с землей и всеми зданиями, составляет полтора миллиарда рублей. Заявки принимаются до 13 декабря, итоги приватизации власти Крыма надеются подвести до 20 декабря.
Как отмечает РБК, это первый крупный объект, выставленный Крымом на продажу — до этого сделки с госимуществом не превышали 6,3 миллиона рублей.
Летом 2017 года завод «Новый Свет» сменил форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество.
«Новый свет» был основан князем Львом Голицыным в 1878 году. После революции он был национализирован, а после распада Советского Союза принадлежал Украине. В марте 2014-го он был национализирован крымскими властями.
На сайте предприятия говорится, что «Новый свет» производит вина по французской технологии, которая предусматривает выдержку напитка в бутылке. Вино делается из винограда Севастопольской винодельческой зоны.