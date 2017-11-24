В Петербурге появится сквер имени Сергея Довлатова
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила присвоение имени писателя Сергея Довлатова скверу на Загородном проспекте.
Решение должно быть одобрено губернатором города Георгием Полтавченко, пишет «Бумага».
По словам депутата городского заксобрания Бориса Вишневского, сквер расположен между домами 15 и 17. Депутат подал обращение о присвоении этому месту имени Довлатова в августе.
«Два года я искал подходящий объект, расположенный поблизости от дома на Рубинштейна, 23, где жил С. Довлатов. Нам удалось найти недалеко от Пяти углов небольшой, уютный, благоустроенный дворик, не имеющий никакого названия», — рассказал Вишневский «Интерфаксу».
Сергей Довлатов, родившийся в эвакуации в Уфе в 1941 году, большую часть жизни прожил в Ленинграде. В 1978 году он уехал в США, где умер в 1990-м. В 2014 году в Нью-Йорке именем Довлатова назвали проезд. В 2016-м в Санкт-Петербурге около дома на улице Рубинштейна, где жил писатель, ему поставили памятник.