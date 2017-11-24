В Петербурге появится сквер имени Сергея Довлатова

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила присвоение имени писателя Сергея Довлатова скверу на Загородном проспекте.

Решение должно быть одобрено губернатором города Георгием Полтавченко, пишет «Бумага».

По словам депутата городского заксобрания Бориса Вишневского, сквер расположен между домами 15 и 17. Депутат подал обращение о присвоении этому месту имени Довлатова в августе.

«Два года я искал подходящий объект, расположенный поблизости от дома на Рубинштейна, 23, где жил С. Довлатов. Нам удалось найти недалеко от небольшой, уютный, благоустроенный дворик, не имеющий никакого названия», — рассказал Вишневский «Интерфаксу».