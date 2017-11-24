В Египте в результате теракта в мечети погибли 155 человек

В результате теракта, произошедшего в мечети на севере Синайского полуострова, погибли, по уточненным данным, 155 человек, не менее 120 получили ранения. Ранее речь шла о 85 погибших.

В твиттере телеканала Sky News Arabia сообщается, что, по предварительным данным, террористы сначала устроили взрыв в мечети. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие смертник.

Затем, заблокировав площадь у мечети внедорожниками, боевики открыли огонь по пытавшимся покинуть здание людям.