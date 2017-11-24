Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев усомнился в достоверности материала «Русской службы Би-би-си», в котором пересказываются допросы главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«А с чего вы взяли, что это подлинный документ, заслуживающий уважения? Его появление, как с точки зрения фактической, так и с логической, никак об этом не соответствует», — заявил он в интервью радиостанции Business FM. Леонтьев отметил, что «слив» подобных материалов из уголовного дела является преступлением, а защита от фальсификаций отсутствует.

По мнению Леонтьева, публикация «Русской службы» не имеет никакого смысла, поскольку показания Сечина и так должны были зачитать в ходе суда.