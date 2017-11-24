Минздрав предложил дать магазинам и ресторанам право не продавать алкоголь пьяным клиентам

Министерство здравоохранения разработало законопроект, который даст магазинам и предприятиям общественного питания (барам, кафе и ресторанам) право не продавать алкоголь клиентам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Документ размещен для общественного обсуждения.

Каким образом магазины и рестораны должны определять состояние алкогольного опьянения клиента, не уточняется. Никакого наказания для магазинов и ресторанов за продажу алкоголя пьяным клиентам документ не предусматривает.

Помимо этого магазины должны будут отделить алкогольный отдел ото всех остальных таким образом, чтобы покупатели не могли видеть спиртные напитки, осматривая другие товары. Исключение сделано для магазинов, где продается только алкоголь.

Источник «Известий» в ведомстве рассказал, что новый запрет — часть Европейского плана действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы.