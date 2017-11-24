КНДР сменила пограничников из-за побега военнослужащего в Южную Корею

КНДР полностью поменяла всех пограничников, несущих службу около Общей зоны безопасности, после побега военнослужащего в Южную Корею. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в спецслужбах.

ABC News уточняет, что на этом участке границы несут службу 35-40 северокорейских военных.

«Учитывая ситуацию, командование этого подразделения и старшие офицеры могут быть наказаны», — заявили источники агентства.

Собеседники «Ренхап» также рассказали, что Северная Корея перекрыла мост, по которому военнослужащий бежал через границу.

Кроме того, по некоторым данным, КНДР усилила проверки военных, которых направляют нести службу в Общей зоне безопасности, чтобы не допустить других попыток побега.

Официальные представители Минобороны Южной Кореи и заявили, что не могут подтвердить сообщения о смене пограничников.