Великобритания покинула пятерку крупнейших экономик мира

Великобритания выбыла из пятерки крупнейших экономик мира. Об этом заявил британский министр финансов Филип Хэммонд, представляя проект бюджета на следующий год.

Теперь британская экономика — шестая по размеру, сообщил Хэммонд, сославшись на прогноз Международного валютного фонда (МВФ). На пятое место поднялась Франция.

По прогнозной оценке МВФ, внутренний валовый продукт (ВВП) Великобритании по итогам 2017 года составит 2,565 триллиона долларов США. ВВП Франции в 2017 году Международный валютный фонд оценивает в 2,575 триллиона долларов. В 2018 году, как ожидается, Франция увеличит отрыв от Великобритании.