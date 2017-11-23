Великобритания покинула пятерку крупнейших экономик мира

CNN
07:59, 23 ноября 2017
Надежный источник

Великобритания выбыла из пятерки крупнейших экономик мира. Об этом заявил британский министр финансов Филип Хэммонд, представляя проект бюджета на следующий год.

Теперь британская экономика — шестая по размеру, сообщил Хэммонд, сославшись на прогноз Международного валютного фонда (МВФ). На пятое место поднялась Франция.

По прогнозной оценке МВФ, внутренний валовый продукт (ВВП) Великобритании по итогам 2017 года составит 2,565 триллиона долларов США. ВВП Франции в 2017 году Международный валютный фонд оценивает в 2,575 триллиона долларов. В 2018 году, как ожидается, Франция увеличит отрыв от Великобритании.

В текущем году, по прогнозам МВФ, Франция впервые с 2013 года обойдет Великобританию в списке [крупнейших экономик мира] (англ.яз.).

CNN
Управление по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR) в ноябре снизило прогноз роста ВВП страны с 2% до 1,5%.
Снижение темпов роста экономики Великобритании продолжается с лета 2016 года, когда в стране прошел референдум о выходе из ЕС.
Крупнейшей экономикой мира, прогнозирует МВФ, по итогам 2017 года останутся США с ВВП в 19,4 триллиона долларов, на втором месте будет Китай с 11,9 триллиона долларов, на третьем — Япония (4,9 триллиона долларов). Германия с ВВП в 3,7 триллиона долларов займет четвертое место.
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