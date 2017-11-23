В правительстве предложили создать глобальную спутниковую сеть связи за 299 миллиардов рублей

В рамках программы «Цифровая экономика» российскому правительству предложено создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС). Стоимость системы оценивается в 299 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на копию плана мероприятий.

Предполагается, что разработка и выделение финансирования на ГМИСС начнутся в 2018 году, а первые опытные образцы должны появиться к 2020 году.

Один из разработчиков проекта, имя которого РБК не называет, рассказал, что речь идет о «гибридной сети спутниковой и сотовой связи». Для этого на низкую орбиту хотят запустить группировку спутников, которые обеспечат прием на всей территории Земли.

Официально представители «Роскосмоса» и Внешэкономбанка (будет принимать решение о финансировании) отказались комментировать создание ГМИСС.