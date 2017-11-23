В Госдуме одобрили запрет на увольнение граждан, сообщивших о коррупции

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект о мерах защиты граждан, сообщивших о коррупционных преступлениях.

Законопроект, подготовленный Минтрудом, в числе прочего, предлагает запретить в течение двух лет увольнять сотрудников, сообщивших о коррупции.

Кроме того, на таких сотрудников будет сложнее наложить дисциплинарное взыскание — только по решению комиссии, на заседании которой должен присутствовать прокурор.

Профильный комитет рекомендует принять законопроект Минтруда в первом чтении. Когда документ будет вынесен на голосование, пока не сообщается.