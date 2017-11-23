В Госдуме одобрили запрет на увольнение граждан, сообщивших о коррупции

ТАСС
13:24, 23 ноября 2017
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект о мерах защиты граждан, сообщивших о коррупционных преступлениях.

Законопроект, подготовленный Минтрудом, в числе прочего, предлагает запретить в течение двух лет увольнять сотрудников, сообщивших о коррупции.

Кроме того, на таких сотрудников будет сложнее наложить дисциплинарное взыскание — только по решению комиссии, на заседании которой должен присутствовать прокурор.

Профильный комитет рекомендует принять законопроект Минтруда в первом чтении. Когда документ будет вынесен на голосование, пока не сообщается.

В случае участия этого человека в уголовном судопроизводстве определены меры защиты, применяемые в соответствии с федеральными законами «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

ТАСС
Минтруда в 2015 году представляло другой вариант законопроекта, направленного на защиту сообщивших о коррупции. Он, в частности, предполагал выплату материального вознаграждения за информацию о коррупции, если она помогла предотвратить ущерб госимуществу и казне, а также меры по защите родных и близких сообщившего о коррупции. До рассмотрения в Госдуме этот документ не дошел.
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