В Дагестане произошла перестрелка с участием местных депутатов. Два человека погибли

В Магарамкентском районе Дагестана 23 ноября произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и как минимум трое получили ранения. Об этом заявили в МВД республики.

Источник «Интерфакса» сообщает, что пострадали шесть человек, а всего в конфликте участвовали «10-15» человек; к происшествию, по данным агентства, причастны «дети высокопоставленных лиц».

На момент публикации новости известно о задержании шести человек.

По данным «Кавказского узла», конфликт произошел на щебеночном заводе близ села Азадоглы. По словам источника «Интерфакса», конфликт носил «криминальный характер»: его участники «не поделили что-то в бизнесе». Сторонами конфликта, по предварительным данным, были «родственники экс-главы города Дербента Имама Яралиева» и «родственники главы Магарамкентского района».

Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов заявил ТАСС, что среди погибших есть депутат по имени Эльдар Яралиев. Он был муниципальным депутатом района. Был ли погибший его родственником, Ахмедов не уточнил.

«Кавказский узел» пишет, что второй погибший — участник «группы из Дербента».

Один из подозреваемых в убийстве, по словам источника «Интерфакса» — депутат горсобрания Дербента Рафик Яралиев. Он был задержан. Ранее источник сообщил ТАСС сообщил, что именно депутат из Дербента, по предварительным данным, «приехал и начал драку», а также открыл стрельбу.