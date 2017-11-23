Умер актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»

23 ноября в Санкт-Петербурге умер актер Николай Годовиков, сообщил «Росбалту» один из его друзей. Годовикову было 67 лет.

Инна Шпигель / Интерпресс / ТАСС

Актер болел раком, рассказал «Комсомольской правде» еще один друг Годовикова, имя которого издание не называет. Тело актера обнаружил тесть.

Когда и где пройдет прощание с Николаем Годовиковым, пока неизвестно.