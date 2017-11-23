Умер актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»
15:44, 23 ноября 2017
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23 ноября в Санкт-Петербурге умер актер Николай Годовиков, сообщил «Росбалту» один из его друзей. Годовикову было 67 лет.
Актер болел раком, рассказал «Комсомольской правде» еще один друг Годовикова, имя которого издание не называет. Тело актера обнаружил тесть.
Когда и где пройдет прощание с Николаем Годовиковым, пока неизвестно.
Николай Годовиков за время своей карьеры в кино в основном играл в эпизодах. Самой известной для него стала роль Петрухи из «Белого солнца пустыни». Годовиков был трижды осужден: один раз за тунеядство и два раза за кражи. По приговорам суда он получил в общей сложности семь с половиной лет заключения.