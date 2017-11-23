СК завел дело после смерти пациента в Смоленске, который полчаса лежал на полу в коридоре больницы

Следственный комитет России
10:53, 23 ноября 2017
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи со смертью пациента больницы в Смоленске, который полчаса лежал на полу в коридоре и ему не оказывали медицинскую помощь.

Дело, сообщил Следственный комитет РФ, заведено по ч.2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и ст. 125 (оставление в опасности) УК РФ.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают «лиц, подлежащих привлечению к ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей».

В больнице Смоленска врачи полчаса игнорировали пациента
Meduza

Учитывая то обстоятельство, что ранее по факту гибели мужчины региональным следственным подразделением уже проводилась проверка, результатом которой стал отказ в возбуждении уголовного дела, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать процессуальные решения по указанному происшествию.

Следственный комитет России
В ноябре смоленский сайт Readovka.ru опубликовал запись камеры видеонаблюдения, установленной в городской Клинической больнице скорой медицинской помощи. На записи видно, как мужчина выходит из кабинета врача, падает на пол и ударяется головой. После этого долгое время на лежащего в коридоре никто не обращает внимание. Мужчина несколько раз пытается подняться, но вновь ударяется головой.
Запись была сделана в ночь на 12 июня 2017 года. По данным Readovka.ru, упавший в коридоре мужчина впал в кому и через 11 дней скончался.
Главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Журавлев заявил, что пациент, лежавший на полу, был доставлен в больницу в состоянии алкогольного опьянения. По словам Журавлева, он вел себя агрессивно и самовольно покинул палату, после чего упал в коридоре. Вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул главврач, была пациенту оказана.
Собственную проверку произошедшего в смоленской больнице проводит по поручению Минздрава РФ Росздравнадзор.
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