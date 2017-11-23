СК завел дело после смерти пациента в Смоленске, который полчаса лежал на полу в коридоре больницы

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи со смертью пациента больницы в Смоленске, который полчаса лежал на полу в коридоре и ему не оказывали медицинскую помощь.

Дело, сообщил Следственный комитет РФ, заведено по ч.2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и ст. 125 (оставление в опасности) УК РФ.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают «лиц, подлежащих привлечению к ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей».