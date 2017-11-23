Глава ЛНР уехал в Россию после «антидиверсионных мероприятий» МВД республики при поддержке ДНР

Новая газета
10:50, 23 ноября 2017
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий и его сторонники 23 ноября выдвинулись кортежем в направлении России. Об этом пишет корреспондент «Новой газеты» Юлия Полухина. Официально об отъезде Плотницого не сообщается.

Отъезд Плотницкого совпал с заявлением отстраненного главы МВД ЛНР Игоря Корнета об успешных «совместных контрразведывательных и антидиверсионных» мероприятиях с МВД и Министерством госбезопасности соседней Донецкой народной республики.

Корнет объявил, что в ЛНР пресекли действия «преступной группы», которая работала под командованием спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины. Сообщается, что группа готовила теракты «для дестабилизации политической ситуации в народных республиках».

«В этих целях для достижения более эффективного результата агентурой спецслужб Украины из числа высокопоставленных чиновников ЛНР осуществлялась целенаправленная работа по дискредитации деятельности правоохранительных органов и спецслужб народных республик», — заявил Корнет, не пояснив, каких чиновников ЛНР он имеет в виду.

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Опубликовано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 22 ноября 2017 г.
С 20 ноября в ЛНР продолжается конфликт между главой республики Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, которого он отстранил с поста главы МВД. Корнет отказался подчиниться указу Плотницкого и заявил, что ситуация в ЛНР находится под контролем МВД.
Ранее в Донецкой народной республике заявляли, что не будут принимать участия во внутренних разбирательствах руководства ЛНР. Москва официально никак не комментировала происходящее в Луганске.

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