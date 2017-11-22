В Тихом океане разбился самолет американских ВМС

Asahi Shimbun
09:53, 22 ноября 2017
Надежный источник

В Тихом океане потерпел крушение транспортный самолет американских военно-морских сил Grumman C-2 Greyhound. Он упал в воду, когда направлялся к авианосцу «Рональд Рейган».

Катастрофа произошла примерно в 150 километрах от японского атолла Окинотори в Филиппинском море. Причины аварии пока не установлены.

На борту самолета находились 11 пассажиров и членов экипажа. ВМС США сообщило, что восемь человек найдены живыми, поиски остальных продолжаются.

Самолет принимал участие в совместных военно-морских учениях США и Японии, которые начались 16 ноября и продлятся до 26 ноября (англ. яз.).

Asahi Shimbun
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме