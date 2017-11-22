В Тихом океане разбился самолет американских ВМС
В Тихом океане потерпел крушение транспортный самолет американских военно-морских сил Grumman C-2 Greyhound. Он упал в воду, когда направлялся к авианосцу «Рональд Рейган».
Катастрофа произошла примерно в 150 километрах от японского атолла Окинотори в Филиппинском море. Причины аварии пока не установлены.
На борту самолета находились 11 пассажиров и членов экипажа. ВМС США сообщило, что восемь человек найдены живыми, поиски остальных продолжаются.
Самолет принимал участие в совместных военно-морских учениях США и Японии, которые начались 16 ноября и продлятся до 26 ноября (англ. яз.).